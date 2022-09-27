Минфин предложил повысить цены на водку, коньяк и бренди | 360°

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Минфин предложил повысить цены на водку, коньяк и бренди

Минфин России предложил в 2023 году повысить цены на водку, коньяк и бренди почти на 10%

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Минимальные цены на крепкий алкоголь в России могут повысить. Минфин России предложил с 2023 года поднять нижнюю планку стоимости коньяка, бренди и водки. Текст приказа появился на федеральном портале проектов правовых актов.

Нововведение распространится на алкоголь крепостью больше 28%. Минимальную розничную цену на пол-литра водки предложили поднять на 20 рублей, до 281 рубля, бренди — на 27 рублей, до 375 рублей, коньяка — на 37 рублей, до 517 рублей. Таким образом, водка и коньяк подорожают на 7,7%, а бренди — на 7,8%.

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Рост цен произойдет после Нового года, потому что в случае подписания приказ вступит в силу с 1 января 2023 года. Пока документ находится на стадии обсуждений и антикоррупционной экспертизы.

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Ранее ретейлеры попросили разрешить параллельный импорт некоторых популярных марок алкоголя. Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил обсудить такую возможность, но поторопиться принять решение до конца сентября, иначе его не успеют завезти в магазины к праздникам.

Алкоголь

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