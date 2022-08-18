Ретейлеры попросили разрешить параллельный импорт Jack Daniel`s и Hennessy

Россияне столкнутся к Новому году с дефицитом крепкого алкоголя и игристых вин. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство РФ разрешить параллельный импорт некоторых брендов, сообщил «Коммерсант».

Весной 2022 года приостановили работу или полностью с российского рынка такие международные алкогольные компании, как Pernod Ricard, Diageo, Bacardi, Brown-Forman, Moet Hennessy. По данным АКОРТ, они поставляли 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань.

По итогам первого полугодия в Россию ввезли почти на 35% меньше крепких напитков, до 32,65 миллиона литров, в частности почти на 50% меньше виски. Поставщики распродают остатки. В скором времени торговые сети начнут подготовку к новогодним праздникам и столкнуться с дефицитом напитков. Восполнить его своими силами российские производители не смогут из-за отсутствия технологий и сырья.

«Параллельный импорт позволит сохранить ассортимент, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также сможет предотвратить увеличение доли нелегальной продукции», — сообщил автор статьи со ссылкой на письмо председателя правления АКОРТ Игоря Караваева к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Ассоциация призвала разрешить параллельный импорт некоторых алкогольных напитков, например, шампанского Moet и Veuve Clicqout, а также Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Bell’s, William Lawson’s, Dewar’s, Olmeca, Jagermeister, Captain Morgan и других. Кроме того, в реестр призвали добавить пивные бренды, такие как Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Budweiser и другие.