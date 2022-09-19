Мантуров призвал обсудить в сентябре включение алкоголя в параллельный импорт | 360°

Общество 19 сентября 2022, 20:01 Поделиться Telegram

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Viber Мантуров призвал обсудить в сентябре включение алкоголя в параллельный импорт Мантуров заявил, что включение алкоголя в параллельный импорт нужно обсудить в сентябре freepik

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Решение по вопросу включения алкогольной продукции в перечень товаров для параллельного импорта необходимо принять до конца сентября. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова процитировал ТАСС.

Он сообщил об этом на площадке международного форума Innofood. По словам Мантурова, скорость принятия решения связана с пополнением ассортимента торговых сетей традиционными продуктами.

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«Если это будет к Новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции», — глава Минпромторга.

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Он отметил, что у представителей федеральных органов исполнительной власти сложились различные мнения по этому вопросу.

Мантуров сказал, что финальное решение будет вынесено после общего обсуждения. Также организаторы дискуссии планируют собрать все мнения коллег по правительству и по потребительскому сектору.

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