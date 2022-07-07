Российские власти нашли способ привести курс доллара к оптимальному уровню в 70-80 рублей. Возможно, это произойдет уже к концу июля, заявил агентству «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

«Вероятно, Минфин РФ нашел способ, как ослабить рубль, чтобы избавиться от головной боли», — сказал он.

Правительство России обозначило комфортную для экспортеров и импортеров стоимость доллара на уровне 70-80 рублей. Пока курс валют нестабильный, однако это изменится — на этой неделе власти озвучат способ зафиксировать его.

В ближайшие месяцы счет торгового баланса останется в профиците. Ослабление рубля замедлится, чтобы не вызывать недовольства Центробанка, однако все равно приблизится к нужному уровню в конце июля. При этом евро из-за рецессии в Евросоюзе, которая произойдет после отказа от газа, почти сравняется с американской валютой.