План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене газа из России поставками СПГ провалился. Такое заявление сделал депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай.

Хабек планировал доставить морем в Германию 13 миллиардов кубометров газа в первой половине 2023 года. Это частично позволило бы заменить энергоресурсы, покупаемые у России.

«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища», — сказал Фрай в беседе с Bild. Его слова привело РИА «Новости».

Мартин Крегер из Союза судовладельцев объяснил изданию, что проблема кроется в отсутствии возможностей для Берлина найти необходимые для перевозки СПГ суда.

По его словам, в торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. Крегер отметил, что по всему миру в общей сложности доступно почти 500 СПГ-танкеров, «но спрос со стороны других регионов высок».

В Германии уже опасаются «битвы за газ», которая может начаться в Европе из-за антироссийских санкций. Ограничения привели к нехватке энергоресурсов в европейских странах. Как результат, пострадают все государства — члены Евросоюза — и те, у кого развита промышленность, и те, у кого ее нет. Газ придется экономить всем. Специалисты видят единственное решение проблемы в отмене санкций.