Курс доллара превысил 60 рублей

Курс американского доллара на Московской бирже впервые с 8 июня поднялся выше 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:15 по московскому времени доллар торгуется на отметке 60 рублей, а евро — на отметке 62 рубля.

В конце июня курс российского рубля укрепился до уровня 51,8 за доллар и 54,55 за евро. Это рекордный показатель с лета 2015 года.

Экономист Никита Масленников ранее не исключил, что курс доллара может укрепиться на уровне 50 рублей, однако затем начнется падение.

Доктор экономических наук, директор высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов отказался прогнозировать курс отечественной валюты на 2023 год.

По его словам, на него влияют многие факторы, включая ограничения на валютном рынке и возможное нефтяное эмбарго со стороны Евросоюза.