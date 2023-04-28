Деньги 28 апреля 2023, 23:46 Минфин анонсировал новый закон о налогах для уехавших россиян Минфин подготовит новые предложения по НДФЛ для работающих из-за границы россиян РИА «Новости»

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Минфин России займется подготовкой новых предложений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих из-за границы граждан России. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, его слова привел ТАСС.

«Не хотелось бы сейчас впереди правительства бежать. <…> Но сначала это нужно будет сформулировать. Предложения есть», — сказал он.

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По словам министра, ранее внесенный законопроект отозвали для дальнейшего обсуждения. В ведомство поступили предложения, как нужно уравнять принцип налогообложения для тех, кто работает в российских компаниях по трудовому договору из-за рубежа, а также граждан, которые трудятся аналогичным образом по договору оказания услуг.

Минфин также выступил с предложением обложить налогом доходы блогеров, которые работают за границей и размещают контент на YouTube и Instagram*.

Ранее правительство России предложило повысить НДФЛ до 30% для работающих из-за в российском сегменте интернета из-за границы. Утратившие российское налоговое резидентство сотрудники должны будут платить НДФЛ в размере 30%, говорилось в электронной базе палаты парламента.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которую признали экстремистской и запретили в России.