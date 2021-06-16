Минэнерго исключило риск дефицита дизтоплива на АЗС

В Министерстве энергетики России не увидели рисков даже локального дефицита дизтоплива. В ведомстве отметили, что рост цен на него останется в пределах инфляции.

«В случае больших потребностей внутреннего рынка в дизельном топливе правительство имеет механизмы перенаправления экспортных объемов для удовлетворения внутреннего спроса. Минэнерго России держит на контроле выполнение графика ремонтов НПЗ, в связи с чем риски даже локального недостатка топлива также исключены», — отметили в ведомстве.

В Минэнерго напомнили, что главным механизмом воздействия на рынок для сдерживания цен на дизтопливо остается демпфер, компании продолжают получать выплаты за поставки на внутренний рынок.

По данным ведомства, с начала июня ежесуточные отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок составляют 108,5 тысячи тонн. Это на 4% больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские нефтяники могут столкнуться с проблемой сбыта топлива. Это произойдет на фоне запланированного увеличения производства светлых нефтепродуктов, заявили в компании KPMG.