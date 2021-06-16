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    16 июня 2021, 09:24

    Рост биржевых цен на дизель достиг исторического максимума — СМИ

    Анастасия Калинина

    Правительство готово увеличить норматив биржевых продаж дизтоплива. Сейчас стоимость дизтоплива на бирже достигла исторического максимума. Она дошла до отметки 53 тысячи рублей за тонну на фоне увеличения цен в Европе. Об этом написал «Коммерсант».

    Рост биржевых цен на дизель достиг исторического максимума — СМИ

    Владельцы АЗС опасаются убытков, у ретейлеров появился другой страх — удорожания логистики. Однако регуляторы считают ситуацию стабильной, а в случае увеличения потребностей в РФ обещают снять объемы с экспорта.

    Эксперты полагают, что уже в этом году может потребоваться корректировка демпфера по дизтопливу. С начала мая биржевые цены на топливо на СПбМТСБ выросли на 5%.

    Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов отметил, что вопрос о росте цен на дизтопливо будет поднят 16 июня на биржевом комитете ФАС. По его словам, товара не хватает из-за увеличения потребления, а экспорт нефтяных компаний находится на высоком уровне. По мнению Фаттахова, чтобы стабилизировать цены, нужно увеличить норматив биржевых продаж примерно в 1,5 раза либо вернуться к теме изменения демпфера.

    «Пока сложно сказать, как подорожает товар, так как неясно, насколько вырастет цена на дизтопливо», — заявил директор по логистике Decathlon в РФ Александр Шульц.

    Источники издания сообщили, что вице-премьер Александр Новак готов повысить нормативы обязательных биржевых продаж по дизтопливу и бензину на один процентный пункт — до 8,5% и 12% от производства.

    Накануне цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с 26 апреля 2019 года.