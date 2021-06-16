Правительство готово увеличить норматив биржевых продаж дизтоплива. Сейчас стоимость дизтоплива на бирже достигла исторического максимума. Она дошла до отметки 53 тысячи рублей за тонну на фоне увеличения цен в Европе. Об этом написал «Коммерсант».

Владельцы АЗС опасаются убытков, у ретейлеров появился другой страх — удорожания логистики. Однако регуляторы считают ситуацию стабильной, а в случае увеличения потребностей в РФ обещают снять объемы с экспорта.

Эксперты полагают, что уже в этом году может потребоваться корректировка демпфера по дизтопливу. С начала мая биржевые цены на топливо на СПбМТСБ выросли на 5%.

Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов отметил, что вопрос о росте цен на дизтопливо будет поднят 16 июня на биржевом комитете ФАС. По его словам, товара не хватает из-за увеличения потребления, а экспорт нефтяных компаний находится на высоком уровне. По мнению Фаттахова, чтобы стабилизировать цены, нужно увеличить норматив биржевых продаж примерно в 1,5 раза либо вернуться к теме изменения демпфера.

«Пока сложно сказать, как подорожает товар, так как неясно, насколько вырастет цена на дизтопливо», — заявил директор по логистике Decathlon в РФ Александр Шульц.

Источники издания сообщили, что вице-премьер Александр Новак готов повысить нормативы обязательных биржевых продаж по дизтопливу и бензину на один процентный пункт — до 8,5% и 12% от производства.

Накануне цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с 26 апреля 2019 года.