Российской нефтяной отрасли предсказали проблемы со сбытом топлива

Российские нефтяники могут столкнуться с проблемой сбыта топлива. Это произойдет на фоне запланированного увеличения производства светлых нефтепродуктов, заявили в компании KPMG.

Сейчас в России производят 80 миллионов тонн дизельного топлива. Около половины отправляют на экспорт, в основном в страны Европы, отметил «Коммерсант». При этом НПЗ продолжают проводить модернизацию согласно соглашениям с Минэнерго, рассчитанным до 2030 года.

Если объемы переработки сохранятся на уровне 300 миллионов тонн в год, то к 2030 году выпуск дизтоплива составит порядка 110-120 миллионов тонн. Но на российский рынок сможет пойти не более 40-50 миллионов тонн.

Российское дизельное топливо обеспечивает около 70% европейского импорта. Так как ЕС переходит на электротранспорт, спрос на топливо будет уменьшаться. Избыточные объемы Россия может отправлять в бункеровку для замены мазута, считает представитель KPMG Олег Жирнов. Но останется профицит в размере 20-30 миллионов тонн. В итоге НПЗ может столкнуться с вызовом по поиску рынков сбыта топлива.