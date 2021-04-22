Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2021 году составит 4,3%. При этом ведомство понизило прогноз по росту ВВП до 2,9%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Также собеседник издания сообщил, что ведомство повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год с 72,4 до 73,3 рубля. Однако министерство ожидает возращения рубля к фундаментальному уровню — 71-72 рубля за доллар — к концу года.

В конце марта Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики в РФ в 2021 году. Рост ВВП страны, по мнению международных экспертов, составит 2,9%, в 2022 году — 3,2%.

В середине апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что самое сложное время перестройки на фоне пандемии коронавируса для российской экономики уже позади.

Он напомнил, что Россия первой в мире разработала вакцину от коронавируса и активно применяет ее. Масштабная вакцинация в стране поможет сформировать коллективный иммунитет. Он позволит остановить распространение коронавируса, а также ускорит период восстановления экономики.