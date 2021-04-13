Для российской экономики самое сложное время перестройки на фоне пандемии коронавируса уже позади. Вакцинация позволит ей развиваться дальше. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Уверен, что наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам наша экономика уже прошла. Россия первой разработала вакцину от коронавируса и активно применяет ее. Проводится масштабная вакцинация, которая защищает все больше наших граждан от инфекции. Постепенно будет сформирован коллективный иммунитет, и он позволит остановить распространение коронавируса, ускорит период восстановления», — приводит ТАСС слова председателя правительства.

По словам Мишустина, прививочная кампания снимет все барьеры и даст возможность экономике и торговле развиваться и дальше. Такое заявление глава кабмина сделал во время обращения к участникам XXII Апрельской международной научной конференции. Он отметил, что во время мероприятия обсудят самые разные вопросы — от макроэкономики и цифровизации до развития Арктической зоны. По его словам, все это так или иначе касается жизни людей.

Накануне главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян предупредил, что Россию ждут новые экономические потрясения на фоне роста инфляции в зоне ЕС и США и международных конфликтов.