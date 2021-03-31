Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики в России в 2021 году. Рост ВВП страны составит 2,9% по сравнению с декабрьским прогнозом в 2,6%, в 2022 году — до 3,2% с 3%.

«Более низкое, чем ожидалось, сокращение ВВП в 2020 году и быстрое ослабление ограничений, связанных с COVID-19, улучшили динамику роста, побуждая повысить прогноз экономического роста Российской Федерации», — привел ТАСС цитату из отчета Всемирного банка «Data, Digitalization, and Governance» об экономике региона Европы и Центральной Азии.

Эксперты Всемирного банка подчеркнули, что прогноз не окончательный. Он может изменится как в лучшую, так и в худшую сторону. Главными аспектами в изменении ВВП РФ станут эффективность российских вакцин и санкции.

Прогнозы Минэкономразвития и Банка России более радужные. Министерство предполагает, что ВВП в этом году вырастет на 3,3%, а в 2022 — на 3,4%. ЦБ ожидает рост экономики в России на уровне 3-4%, в 2022–2023 годах — на 2,5-3,5%.