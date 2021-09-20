Правительство РФ после четырех дней переговоров с металлургами договорилось о повышении сразу двух налогов для предприятий отрасли — и на добычу, и на прибыль. Об этом со ссылкой на источники, участвовавшие в заседаниях, сообщила газета «Ведомости».

Российских металлургов еще в мае предупредили о том, что им придется поделиться частью своих сверхдоходов для пополнения бюджета. Компании рассчитывали, что это удастся сделать через повышение налога на прибыль, но власти склонялись к увеличению ставок НДПИ.

Впоследствии решили повысить оба налогу сразу. Бизнес ожидает и рост НДПИ, и повышение налога на прибыль, который будет рассчитываться по дифференциальной шкале. По данным издания, он будет выше для тех компаний, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям.

Решение было принято по итогам совещания, которое в субботу провели первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минфина Антон Силуанов. Ставки налогов еще предстоит согласовать. По словам одного из источников, в интересах обеих сторон максимально проработать условия будущих режимов налогообложения.

В мае Белоусов заявлял, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. В июне он также пристыдил компании за «вопли» из-за повышения налогов.