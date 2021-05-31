Белоусов упрекнул металлургов в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов упрекнул металлургические компании в том, что они «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. Об этом он сообщил РБК.

Металлургические компании в России на фоне пандемии в 2020 году увеличили свои доходы в разы, заявил Белоусов. Это связано с ростом стоимости на внутреннем рынке вслед за мировыми ценами.

«Металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей», — сказал он.

По словам вице-премьера, эти деньги компании так или иначе должны вернуть в бюджет в виде налога. Он добавил, что это было озвучено и послании президента, хоть и без указания конкретного размера сверхдоходов.

Белоусов отметил, что государство не имеет возможности установить налоги таким образом, чтобы забрать у металлургов эти сверхдоходы. Нужен механизм их изъятия — в этом состоит единственная сложность, заключил он.

Белоусов ранее сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) самой большой по численности станет делегация США.