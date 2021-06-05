Белоусов пристыдил металлургов за «вопли» из-за повышения налога

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов вновь обрушился на металлургические компании, которые, по его словам, устроили «вопли» из-за повышения налогов. Об этом рассказало РИА «Новости».

Белоусов на встрече с молодежью в рамках ПМЭФ заявил, что власти «спалили» на поддержке экономики около четырех триллионов рублей, не забрав ни копейки у металлургов, которые на фоне пандемии получали сверхдоходы благодаря возросшим ценам.

Средства были взяты у банков в виде заимствований. Вице-премьера возмутило, что при этом представители компаний негодовали из-за повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

«Я им честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов», — заявил Белоусов.

Власти не намерены дальше наращивать госзаимствования, подчеркнул он.

Белоусов ранее упрекнул металлургов в том, что они «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. Он заявил, что компаниям нужно так или иначе вернуть эти деньги в бюджет в виде налога.