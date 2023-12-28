Деньги 28 декабря 2023, 12:04 Льготную ипотеку оставят не во всех регионах — Хуснуллин Вице-премьер Хуснуллин: льготную ипотеку продлят в регионах с низким спросом РИА «Новости»

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Программа семейной ипотеки продолжит действовать во всех регионах России, в отличие от льготной. Ее продлят только там, где низкий спрос на жилищные займы, объявил на совещании вице-премьер Марат Хуснуллин. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила», — сказал он.

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Марат Хуснуллин объявил, что подходы к льготным программам начнут менять в июле 2024 года. Он поблагодарил правительство, Минфин и Центробанк за работу над их продлением. По его словам, это эффективная мера, уплаченные россиянами деньги пойдут в экономику страны и позволят противостоять санкциям.

В следующем году объем выдачи ипотечных кредитов сократится, предупредил вице-премьер. В 2023 году ипотечный портфель, по его словам, прирос вдвое. Россияне оформили два миллиона жилищных кредитов на 7,8 триллиона рублей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о перегреве рынка ипотеки и использовании недобросовестных схем. В августе объем выдачи займов по госпрограммам достиг исторического максимума.