Общество 14 декабря 2023, 17:33 Программу льготной семейной ипотеки в России продлят Путин поддержал продление программы льготной семейной ипотеки в России РИА «Новости»

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Правительство уже размышляет над продлением программы льготной семейной ипотеки в России. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что поддерживает эту идею.

Он напомнил, что действие программы истекает в июле 2024 года.

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«Правительство сейчас думает на тему о том, чтобы ее продлить. <…> Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки», — подчеркнул глава государства.

Путин пообещал поручить кабмину подготовить соответствующее предложение.

Программу запустили в 2018 году. Первоначальный взнос по льготной семейной ипотеке составляет 20%, ставка — 6% годовых. Если семья воспитывает трех и больше детей, ей полагаются субсидии в размере 450 тысяч рублей. На данный момент программу продлили до 1 июля 2024 года.

Ранее президент призвал обсудить идею увеличения суммы верхнего потолка по льготной ипотеке в регионах выше шести миллионов рублей,