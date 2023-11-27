27 ноября 2023, 07:59
Лимиты средств по льготной ипотеке в России предложат увеличить
«Известия»: Минфин расширит лимиты для банков по льготной ипотеке
Банки потратили выделенные им на льготную ипотеку пять триллионов рублей быстрее, чем планировалось. Из-за этого Минфин предложит расширить лимиты, сообщили «Известия».
Дополнительное финансирование, по словам представителя министерства, потребовалось в связи с повышением ключевой ставки и ростом спроса на госпрограммы. Лимиты субсидируемых жилищных кредитов с государственным возмещением составляли пять триллионов рублей на новостройки, 3,4 триллиона — по семейной ипотеке.
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Управляющий директор «ДОМ.РФ» Светлана Некрасова сообщила, что повышение ключевой ставки с 8,5% до 13% пришлось на период ажиотажного спроса, из-за этого в августе объем выдачи по госпрограммам достиг исторического максимума. Лимиты многих крупных банков на исходе. Из-за этого Минфин занялся подготовкой постановления об увеличении лимитов.
Центробанк выступил за повышение минимального первоначального взноса по льготной ипотеке. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рынок на стадии перегрева.
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