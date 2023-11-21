Эксклюзив 21 ноября 2023, 16:00 Курсу доллара предсказали падение до 80 рублей в 2024 году. Почему это произойдет Финансист Лосев: в 2024-м доллар может упасть до 80-85 рублей РИА «Новости»

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Курс доллара впервые с июня опустился ниже 88 рублей. Финансист Александр Лосев не исключил, что национальная валюта России укрепится еще сильнее благодаря принятым мерам. Своим прогнозом эксперт поделился в беседе с «360».

Продажа валюты

Укрепление рубля, по его словам, связано с указом президента России Владимира Путина об обязательной продаже части валютной выручки. Лосев подчеркнул, что эта мера показала свою эффективность.

В списке 43 экспортера, они не названы открыто. Это переломило ситуацию на Московской бирже. Наконец-то прекратился отток капитала, начался приток валюты в страну. Александр Лосев

Финансист спрогнозировал к концу 2023 года курс доллара на уровне 85-90 рублей, а в первом квартале следующего года — еще ниже.

«Диапазон до конца года 85-90 рублей по рынку за доллар. Дальше посмотрим, как будут действовать меры, насколько они будут системными по продаже валютной выручки», — добавил собеседник «360».

Системные меры

Лосев допустил, что продажа валютной выручки экспортеров — не кратковременная акция. Ведь депутаты пошли дальше и предложили ввести штрафы за неисполнение указа.

Это значит, что меры становятся более системными, не разовыми. Можем надеяться, что в первом квартале следующего года, если не изменится какая-то внешняя конъюнктура — мировой кризис, цены на нефть и другие статьи нашего экспорта — доллар будет в диапазоне 80-85 рублей. Александр Лосев

Прежний курс валют финансист назвал завышенным, а обвал рубля — необоснованным. По его прогнозу, теперь ситуация на рынке стабилизируется, а Центробанк понизит ключевую ставку.

«Мы не должны удивляться укреплению рубля. Сейчас, когда меры приняты, будем надеяться на длительную стабилизацию валютного рынка, финансового рынка. И на снижение ключевой ставки Банка России, которое рано или поздно произойдет», — заявил он.

Впервые с 30 июня курс доллара опустился ниже 88 рублей 21 ноября. До выхода президентского указа о продаже валютной выручки, 9 октября, он достигал 102 рублей.