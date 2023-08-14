Деньги 14 августа 2023, 10:29 (обновлено: 14 августа 2023, 11:34) Курс доллара превысил 100 рублей. Что будет дальше Финансист Лосев допустил стагфляцию к концу 2023 года Телеканал «360»

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Курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года поднялся выше 100 рублей. «360» поговорил с экспертами о том, что происходит с рублем и когда национальная валюта может стабилизоваться.

«Рубль перепродан, курс искажен, происходит это по одной простой причине — недостаток долларов на торгах Московской биржи при сохраняющемся спросе на доллары на ММВБ», — указал в беседе с «360» финансист и член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

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Специалист пояснил, что в условиях, когда Центробанк позволил экспортерам не продавать валютную выручку, на Мосбирже просто неоткуда взяться долларам.

«Поэтому мы видим такие удивительные движения при растущей нефти, при растущем сальдо торгового баланса, при неплохих показателях экономики. Такой коллапс рубля», — подчеркнул он.

Как поступать Центробанку

В нынешней ситуации, по словам финансиста, у ЦБ есть не так много вариантов. Можно вернуться к указам президента России, выпущенным в конце февраля — начале марта прошлого года, об увеличении финансовой стабильности.

«Эти меры полтора года назад позволили рублю укрепиться и остановили панику. Либо спекулянты будут толкать рубль дальше в эту бездну. И мы будем иметь к четвертому кварталу уже состояние стагфляции», — добавил собеседник «360».

В ситуации стагфляции наблюдаются очень высокая инфляция и стагнация в экономике, потому что повышение курса толкает инфляцию наверх, заставляя ЦБ повышать процентные ставки, пояснил Лосев. Такие условия негативны для экономики, она начнет замедляться.

«Мы будем импортировать инфляцию из внешнего мира и в итоге придем к ситуации, когда положение экономики будет сочетаться с гиперинфляцией — то, что мы наблюдали в начале 90-х. Будет такой круг, если сейчас не предпринять никаких действий», — предупредил финансист.

Когда стабилизируется рубль

По прогнозу Лосева, как только будут приняты необходимые меры, рубль начнет закрепляться. Но встать и долго стоять на какой-то отметке не получится.

«Сейчас идет атака на рубль, в том числе спекулятивная, как только будут приняты меры, спекулянты начнут фиксировать прибыль, и мы увидим движение в обратную сторону», — резюмировал эксперт.

Экономист Александр Дудчак, комментируя ситуацию на торгах Мосбиржи, раскритиковал действия Центробанка. По его оценке, сейчас происходят спекуляции на рубле.

«Мне очень нравятся комментарии разных финансовых аналитиков, которые с умным лицом рассуждают о том, какие факторы повлияли на курс, конъюнктуре рынка, притоке валюты в страну», — с иронией заметил специалист.

По его оценке, речь идет именно о спекулятивных действиях против рубля. При этом идет и мощный удар по ВПК, подчеркнул Дудчак.

«Потому что подписанные контракты достаточно жесткие. Не выполнить их нельзя — можно получить уголовный срок, а с другой стороны, их выполнить невозможно (при таких условиях), так что они будут залезать в кредиты, банки будут их банкротить. Уже прецеденты были», — предположил собеседник «360».