Деньги 20 ноября 2023, 07:49 Экспортеров в России предложили штрафовать за отказ продавать валютную выручку «Ведомости»: кабмин поддержал введение штрафов за непродажу валютной выручки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях и предложила штрафовать компании-экспортеры за отказ продавать валютную выручку. Правительство одобрило эту инициативу, сообщили «Ведомости».

Проект закона внесли 2 ноября, среди его авторов — председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, депутаты Даниил Бессарабов, Сергей Гаврилов и Дмитрий Вяткин. Парламентарии призвали наказывать штрафами за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки.

Реклама

Кабмин концептуально законопроект одобрил, но предложил внести некоторые поправки. Например, решить, какому ведомству поручить рассмотрение таких дел, и прописать предельную сумму штрафа.

Указ об обязательной продаже части валютной выручки вышел в октябре. Авторы инициативы предполагали, что это укрепит рубль. Крупные компании столкнулись с проблемой из-за рублевых счетов за рубежом — им пришлось переводить выручку в валюту, а потом снова обменивать.