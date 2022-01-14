Курса рубля резко снизился после заявления Рябкова по НАТО

Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям российской стороны по гарантиям безопасности повлияло на курс рубля. Национальная валюта подешевела по отношению к мировым.

Падение более чем на 2% зафиксировали и на фондовом рынке. Данные привела Мосбиржа.

Курс рубля потерял 50 копеек. Доллар в расчетах на «завтра» показал рост на 74 копейки — до 75,45 рубля. Ожидается, что евро вырастет на рубль: его курс достигнет 86,5.

Падение индекса Мосбиржи в ходе торгов достигло 2,44%.

Ранее в ЦБ РФ установили официальный курс валют на 14 января. Доллару предрекли подорожание на 4,09 копейки — до 74,57 рубля, а евро — на 78,47 копейки, до 85,46 рубля.

Рябков по итогам консультации по предложениям Росси о гарантиях безопасности, которая состоялась в Женеве, указал на нежелание Соединенных Штатов и их союзников по НАТО идти на встречу РФ по ключевым требованиям. Они касались нерасширения альянса, свертывания его инфраструктуры и возвращения организации к рубежам по состоянию на 1997 год.