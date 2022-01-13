Рябков заявил, что США и НАТО не хотят идти навстречу России по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО не хотят идти навстречу России по ключевым требованиям безопасности. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Главная проблема — США и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам <…> не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры Альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год», — сказал он в интервью RTVI.

Также это касается и тематики, связанной с юридическими гарантиями неразмещения соответствующих систем около границ с РФ. По его словам, позиция Альянса по вопросу о нерасширении непробиваемая, что является тревожным фактором.

Рябков отметил, что Штаты и НАТО готовы вести переговоры только по вопросам гарантий безопасности. Он добавил, что Россия примет другие приемы и меры в отношении Запада, если США и Североатлантический альянс не будут учитывать российские требования.

Также представитель МИД заяви, что пока нет оснований для организации нового раунда переговоров РФ с НАТО и США по безопасности, поскольку разговор зашел в тупик.