ЦБ установил курс валют на 14 января

Российский Центробанк установил официальный курс валют на 14 января. Об этом написало РИА ФАН.

По данным информагентства, курс европейской валюты поднимется на 78,47 копейки и составит 85,46 рубля. Американский доллар подорожает на 4,09 копейки и достигнет 74,57 рубля.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро потеряло в цене четыре копейки и подошло к отметке в 85,5 рубля. Доллар США подешевел на шесть копеек и опустился до 74,7 рубля.