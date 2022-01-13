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    13 января 2022, 21:17

    ЦБ установил курс валют на 14 января

    Артур Блянихов

    Российский Центробанк установил официальный курс валют на 14 января. Об этом написало РИА ФАН.

    По данным информагентства, курс европейской валюты поднимется на 78,47 копейки и составит 85,46 рубля. Американский доллар подорожает на 4,09 копейки и достигнет 74,57 рубля.

    Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс валют продемонстрировал отрицательную динамику. Евро потеряло в цене четыре копейки и подошло к отметке в 85,5 рубля. Доллар США подешевел на шесть копеек и опустился до 74,7 рубля.