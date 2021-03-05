Курс рубля подрос после провала из-за санкций США

После обвала из-за санкционных рисков курс рубля по отношению к бивалютной корзине укрепился. Накануне доллар и евро стали стоить дороже на рубль. Сегодня ситуация начала выравниваться. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Утром 5 марта курс доллара расчетами «завтра» на 07:20 по Москве снизился на 22 копейки и составил 74,48 рубля, курс евро упал на 38 копеек до 89,07 рубля.

Обвал российской национальной валюты произошел после введения новых антироссийских санкций Соединенными Штатами. 2 марта Вашингтон объявил о дополнительных ограничениях против Москвы. В санкционные списки попали глава ФСБ Александр Бортников, руководитель ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин. Ограничения коснулись и трех наших НИИ.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал это решение американских властей вмешательством во внутренние дела России. Он выразил сожаление, что Белый дом прибегает к таким деструктивным методам ведения внешней политики.