Деньги 02 февраля 2024, 08:25 Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января Курс евро на Московской бирже впервые с 16 января превысил 98 рублей РИА «Новости»

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В начале торгов в пятницу, 2 февраля, курс рубля снизился против доллара, евро и юаня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По отношению к доллару отечественная валюта снизилась на восемь копеек, до 90,55 рубля. Евро подорожал на 47 копеек — до 98,41 рубля, это его пиковое значение с 16 января. Китайский юань укрепился на одну копейку, до 12,58 рубля.

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Экономист Илья Федоров отмечал, что курс американской валюты останется в районе 90 рублей. По его словам, именно такие котировки заложили при планировании бюджета, и Центральный банк будет стараться его сохранить. Однако на рост способны повлиять увеличение денежной массы и возросшая покупательская способность населения.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство России предложило крупнейшим экспортерам продлить обязательную продажу валютной выручки до конца 2024 года. Он отмечал, что эта мера продемонстрировала свою эффективность для укрепления курсовой стоимости рубля.