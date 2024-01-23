Деньги 23 января 2024, 11:51 Кабмин РФ поддержал продление обязательной продажи валютной выручки Белоусов: Кабмин предложит продлить экспортерам продажу валютной выручки Freepik

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Правительство предложит продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. Такое заявление сделал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Меры показали свою эффективность и будут предлагаться к продлению», — передали в пресс-службе кабмина.

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В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер, сообщил RT. Требование было установлено для стабилизации валютного курса. Меры носят временный характер.

Ранее россияне установили рекорд по покупке валюты в декабре 2023 года. Нетто-покупки валюты достигли объема 179 миллиардов рублей. В последний месяц 2023-го почти весь он пришелся на американские доллары и евро. В январе 2024 года рубль укрепился по отношению к доллару и евро и обновил максимумы. Причиной такого поведения назвали выполнение бюджетного правила.