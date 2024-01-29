Деньги 29 января 2024, 17:43 Экономист Федоров предположил, что рубль сохранится на уровне 90 за доллар

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Несмотря на незначительные колебания, курс доллара останется на отметке около 90 рублей. Таким мнением поделился с «Газетой.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

По его словам, именно курс до 90 рублей за доллар заложен в бюджете. И ЦБ всеми силами будет пытаться его сохранить. Повлиять же на рост могут растущая инфляция, которую вызвала возросшая в России покупательская способность и общее увеличение денежной массы.

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