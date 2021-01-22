Курс евро перевалил за 91 рубль впервые с 11 января

Евро стал стоить больше 91 рубля впервые с 11 января. Об увеличении курса валют свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным торгов на 13:20 по московскому времени, курс евро достиг 91,16 рубля. К закрытию предыдущей сессии рост составил 1,46%. При этом последний раз курс евро превышал отметку в 91 рубль 11 января 2021 года.

Выросла в цене и американская валюта. Доллар стал стоить 74,86 рубля, а увеличение стоимости составило 1,02 рубля. На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 0,3% и составил 74,0675 рубля. Курс евро находился на отметке в 90,2050 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин посоветовал россиянам покупать валюту на Мосбирже через брокерский счет. По его словам, это является самым выгодным и удобным вариантом.

Эксперт пояснил, что с помощью счета доллары и евро можно приобретать по текущему биржевому курсу. Этот курс ложится в основу всей финансовой системы страны. Бахтин подчеркнул, что купить валюту можно в мобильных приложениях и веб-кабинетах ведущих финансовых организаций.