Россиянам рассказали, как выгодно купить валюту при любом курсе

Наиболее выгодно покупать валюту на Московской бирже, через брокерский счет. Так возможно приобретать валюту по текущему биржевому курсу, на основе которого формируется курс во всей финансовой системе России, то есть фактически по реальной цене.

Об этом рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По его словам, в банках разница между курсом покупки и продажи валюты обычно достигает 1-2 рублей, в периоды повышенных курсовых колебаний — до 4-5 рублей и выше.

«В случае же с биржевым обменом брокер удержит лишь доли процента от сделки в виде комиссии», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Такой способ конвертации не только самый выгодный, он также еще и наиболее удобный. Бахтин отметил, что приобрести валюту сейчас можно в мобильных приложениях и веб-кабинетах ведущих финансовых организаций страны. Он отметил, что все операции пользователя фиксируются в системе торгов биржи.

Еще одним преимуществом конвертации средств через приложение Бахтин назвал возможность покупать от одного доллара или евро.

«Проведя операцию через брокерский счет, средства можно вывести на банковский счет или карту», — заметил эксперт.

Стратегически самые подходящие моменты для покупки валюты — это периоды укрепления к ним рубля.

Для системных накоплений, в целом, покупать валюту системно, небольшими частями — это оптимальный вариант. По словам Бахтина, в этом случае на длительном горизонте получается усредненный курс.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов спрогнозировал ослабление доллара после прихода Джо Байдена на пост президента США. Он отметил, что уже в настоящий момент стоимость барреля нефти марки Brent составляет 56 долларов. Кроме этого, курс доллара равен не 80, а 75 рублей. По словам Колташова, смена президента в Штатах не грозит России большими проблемами и санкциями.