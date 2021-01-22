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    22 января 2021, 12:59

    Курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи

    Дарья Морозова

    Курс валют вырос, а цены на нефть снизились на открытии торгов Московской биржи. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

    Курс доллара вырос на 0,3% и составил 74,0675 рубля. Курс евро поднялся на 0,4% — до 90,2050 рубля. Впервые с 13 января он превысил 90 рублей.

    Стоимость нефтм марки Brent снизилась до 55,56 доллара за баррель — это на 0,96% ниже показателей предыдущего дня.

    Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что наиболее выгодно покупать валюту на Московской бирже, через брокерский счет.