Курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи

Курс доллара вырос на 0,3% и составил 74,0675 рубля. Курс евро поднялся на 0,4% — до 90,2050 рубля. Впервые с 13 января он превысил 90 рублей.

Стоимость нефтм марки Brent снизилась до 55,56 доллара за баррель — это на 0,96% ниже показателей предыдущего дня.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что наиболее выгодно покупать валюту на Московской бирже, через брокерский счет.