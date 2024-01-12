Деньги 12 января 2024, 10:59 Курс евро на Мосбирже впервые с 13 декабря опустился ниже 97 рублей РИА «Новости»

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Курс евро на торгах снизился до 96,80 рубля (-0,35%) по состоянию на 10:20 по московскому времени. Об этом сообщила Мосбиржа.

Курс европейской валюты опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года. Доллар находился на уровне 88,14 рубля (-0,44%), а юань — 12,25 рубля (-0,06%).

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Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что курс рубля начнет расти после новогодних праздников. По его словам, экспортеры начнут продавать валютную выручку, российский ЦБ нарастит продажи.

Эксперт добавил, что на укрепление рубля также повлияет заморозка российских активов, которые находятся на счетах зарубежных инвесторов. Антонов спрогнозировал, что курс доллара снизится до 88,90 рубля.

Его прогноз также подтвердил инвестиционный стратег Александр Бахтин. Он заявил, что в первые месяцы 2024 года рубль укрепится. По его мнению, курс российской валюты к концу января останется на уровне в 90 рублей за доллар.