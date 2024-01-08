Деньги 08 января 2024, 02:46 Стало известно, когда вырастет курс рубля Финансовый аналитик Антонов: укрепление рубля начнется после праздников Freepik

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Курс рубля может резко укрепиться после окончания новогодних праздников. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, в праздничные дни торги происходят спокойно, без резких колебаний. Но после окончания праздников ситуация изменится. С начала рабочей недели экспортеры будут продавать валютную выручку, Банк России также продолжит продажу валюты.

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Кроме того, позитивное влияние на рынок окажет запрет на арест активов, которые находятся на счетах иностранных инвесторов из недружественных стран. Все это приведет к укреплению национальной валюты до курса 88,90 рублей за доллар, выразил уверенность Антонов.

В первый день торгов 2024 года на Московской бирже 3 января рубль заметно подешевел. К моменту закрытия торгов курс доллара составил 92 рубля, а цена евро преодолела отметку в 100 рублей.