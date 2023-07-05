Деньги 05 июля 2023, 16:24 Курс доллара вслед за евро поставил годовой рекорд Московская биржа: курс доллара преодолел показатель в 91 рубль РИА «Новости»

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Психологическую отметку в 91 рубль преодолел курс доллара на торгах Московской биржи. Максимальный курс американской валюты в течение дня достигал 91,06 рубля, установив новый рекорд этого года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

После резкого взлета американская валюта остановилась на показателе в 91,01 рубля. В ходе торгов курс поднялся на 1,82 рубля.

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Это не первое экономическое ралли в ходе сегодняшних торгов. Курс евро преодолел показатель в 99 рублей. Курсы обеих валют в ходе за день выросли на 1,96 и 1,98% — или 1,78 и 1,75 рубля в реальных цифрах. При этом торги еще не закончились. Впереди возможны как еще один взлет, так и корректировка.

Уронившее российский рубль ралли бивалютной корзины продолжается вторую неделю. Но угрозы для финансовой стабильности Центробанк не увидел.

Первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева объяснила ослабление национальной валюты изменением торгового баланса, где произошло резкое сокращение разницы между доходами и расходами из-за снижения выручки за экспортную продукцию.