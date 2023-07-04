Деньги 04 июля 2023, 18:23 Названы причины ослабления курса рубля Зампред ЦБ Юдаева объяснила падение курса рубля изменением торгового баланса РИА «Новости»

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Главным фактором снижения рубля по отношению к валютам стали изменения в торговом балансе. Никакой опасности для финансовой стабильности страны нет. Как сообщил ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявила первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева.

Она пояснила, что в торговом балансе наблюдается сокращение разницы между расходами и доходами по сравнению с показателями прошлого года и первым кварталом этого.

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«Это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось», — подчеркнула Юдаева.

Представитель Центробанка отметила, что за последние полтора года изменилась сама структура рынка, где увеличилась доля юаня. Она добавила, что внешняя торговля сохранилась и серьезного расхождения курсов между разными рынками нет.

«О каких-то рисках финансовой стабильности дополнительных сейчас говорить не приходится», — добавила первый заместитель главы регулятора.

Юдаева добавила, что Центробанк не увидел каких-то крупных сделок, которые могли оказать серьезное давление на курс рубля. Но не исключила, что на стоимости национальной валюты мог сказаться налоговый период.

Это время, когда сырьевые компании продают валюту и покупают рубли для погашения налогов на прибыль и добычу полезных ископаемых. Если раньше такие действия укрепляли национальную валюту, то теперь из-за разницы доходов и расходов в текущих операциях рубль пошел вниз.

Во вторник, 4 июля, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 90 рублей, евро преодолел отметку в 98 рублей. К закрытию биржи российская валюта незначительно отыграла падение, но общее падение курса за последние две недели по отношению к бивалютной корзине составило пять рублей.