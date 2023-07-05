Деньги 05 июля 2023, 15:44 Курс евро обновил годовой максимум Курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Один день понадобился евро, чтобы преодолеть границу в 99 рублей на торгах Московской биржи. Максимальный курс валюты поднялся до показателя 99,03 рубля. Это самый высокий показатель за этот год. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На момент написания материала курс евро незначительно скорректировался и начал колебаться на уровне 98,96-98,95 рубля. Общий рост за день составил 1,75 рубля.

Реклама

В отличие от европейской валюты курс доллара закрепился за границей в 90 рублей. Его максимальная стоимость в ходе торгов достигла показателя 90,96 рубля и осталась на этом уровне. За день американская валюта подорожала на 1,78 рубля.

Китайский юань также пошел в рост, прибавив 19 копеек и остановившись на уровне 12,52 рубля.

Первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева заявила, что причиной ослабления национальной валюты стало изменение в торговом балансе, где сократилась разница между расходами и поступлениями. Представитель регулятора связала это со снижением экспортной выручки. При этом Юдаева подчеркнула, что угрозы для финансовой стабильности Центробанк не видит.