16 февраля 2024, 18:44
Аналитик Шнейдерман: доллар может подняться до 93 рублей на следующей неделе
Курс доллара на следующей неделе может подняться до отметки в 93 рубля. Таким прогнозом поделился руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT.
По словам эксперта, курс европейской валюты будет варьироваться от 97 до 100 рублей. При этом курсы доллара и евро будут во многом зависеть от сегодняшнего решения Центробанка по ключевой ставке.
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Кроме того, со следующей недели начнется налоговый период, который может поддержать российскую валюту, отметил Шнейдерман.
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