Экономист Масленников заявил, что курс доллара может снизиться до 50 рублей

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников считает, что американский доллар может снизиться до 50 рублей, а затем начнет постепенно расти. Об этом написал сайт «Москва 24».

«Я думаю, что предел практически нащупан. Может, доллар зацепится за 50 рублей, вряд ли за 49 рублей, но тем не менее это уже практически близко ко дну. Дальше я думаю, что он будет потихоньку расти», — сказал он.

Вероятнее всего, по словам экономиста, американская валюта начнет увеличиваться в июле этого года, сообщили «Дни.ру».

В среду, 29 июня, доллар на Мосбирже торговался ниже 51 рубля. Такая ситуация зафиксирована впервые с мая 2015 года.