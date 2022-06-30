Экономист Ордов оценил возможный курс рубля в 2023 году

Доктор экономических наук, директор высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов заявил, что прогнозировать курс рубля на 2023 год еще рано, поскольку на него будут влиять сразу несколько факторов. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

По его словам, в 2023 году курс будет во многом зависеть от решений, которые на сегодняшний день еще не приняты.

«Здесь я бы сказал, что это больше похоже не на прогноз, а на гадание. На курс рубля в большей мере, чем нефтяное эмбарго, вполне вероятно влияет денежно-кредитная политика Центрального банка с точки зрения сохранения, уменьшения или увеличения ключевой ставки. Также мы слышим от Минфина о его желании ослабить рубль <…>. Тем более мы не знаем, будут ли сняты ограничения на валютном рынке, ограничения на свободное движение капитала. Это тоже может быть значимо для рубля», — сказал он.

Ранее аналитики «Ренессанс Капитала» предположили, что курс рубля в 2023 году может составить 74 рубля за доллар.