Кудрин рассказал россиянам, как лучше хранить сбережения

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин посоветовал россиянам часть сбережений хранить в валюте, а остальное распределить по различным активам. Но эти рекомендации подходят к средствам, которые не планируют тратить в ближайшие несколько лет.

В случае, если сбережения небольшие и в ближайшее время их могут потратить, можно хранить деньги в российских рублях. Также, по мнению Кудрина, до конца года курс рубля останется около текущих значений.

«Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», — сообщил он в программе Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

В пятницу, 23 октября, рубль обновил месячные максимумы и шестой день подряд показывал рост к основным валютам. Российский экономист считает, что при победе Байдена курс доллара может вырасти до 80.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала появление цифрового рубля в 2021 году. Но пока только в качестве эксперимента. Также глава ЦБ отметила, что даже при виртуальном рубле бумажные деньги останутся в обороте. Она также добавила, что ослабление рубля, которое произошло, продолжит влиять на темпы роста цен.