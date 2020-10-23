Цифровой рубль появится в России

Центробанк России уверен, что проект цифрового рубля является многообещающим для экономики. Пилот могут запустить уже в конце 2021 года.

Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«На наш взгляд, он очень органично вписывается в то, что называется развитием цифровой экономики в целом. Происходит цифровая трансформация. Безусловно, должна происходить и трансформация системы расчетов», — подчеркнула Набиуллина.

Она отметила, что перспективы запуска пилота цифрового рубля реальны уже в ближайшее время. Он может появиться уже к концу 2021 года. При этом одним уз основных условий введения цифрового рубля является максимальная конфиденциальность. Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не ставит перед собой задачу вытеснить бумажные деньги после того, как появится цифровой рубль.

Ранее Набиуллина отметила, что ослабление рубля, которое произошло, продолжит влиять на темпы роста цен. Она заявила, что влияние отложенного спроса на рост цен уже исчерпано, однако взаимосвязь падения курса рубля и роста цен можно отследить по непродовольственным товарам, уточнили «Известия».

«Газета.ru» напомнила, что во время заседания совета директоров Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Это произошло уже второй раз подряд.