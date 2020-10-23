Экономист: доллар может вырасти до 80, если победит Байден
Экономист Виталий Калугин считает, что курс доллара может во многом зависеть от результатов выборов президента в Америке. Если победит Джо Байден, то курс может подняться выше 80 рублей. Об этом сообщило агенство Ura.ru.
По его словам, если победит Дональд Трамп, то курс доллара не претерпит резких изменений. А вот в случае победы его оппонента, ситуация сложится несколько по-другому.
«Курс может превысить 80 рублей за доллар, а сильно ли превысит — предсказать невозможно», — пояснил Калугин.