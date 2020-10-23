Экономист: доллар может вырасти до 80, если победит Байден

По его словам, если победит Дональд Трамп, то курс доллара не претерпит резких изменений. А вот в случае победы его оппонента, ситуация сложится несколько по-другому.

«Курс может превысить 80 рублей за доллар, а сильно ли превысит — предсказать невозможно», — пояснил Калугин.