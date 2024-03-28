Деньги 28 марта 2024, 07:11 Крупнейший производитель кирпича продал свои заводы в России РБК: компания Wienerberger продала заводы по производству кирпича в России РИА «Новости»

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Австрийский концерн Wienerberger продал компании «Строймикс» свои российские заводы по производству кирпича. Они расположены во Владимирской области и Татарстане, сообщил РБК.

С 12 февраля 2024 года собственником «Винербергер Куркачи» в Татарстане и «Винербергер кирпич» во Владимирской области стала компания «Строймикс» брянского бизнесмена Алексея Филина, среди активов которого — контролирующие «Брянский силикатный завод» и «Клинцовский силикатный завод» структуры.

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Wienerberger считался крупнейшим в мире производителем кирпича и керамических блоков, имея производственные площадки в 28 странах мира. Представитель компании подтвердил заключение сделки и заявил, что компания ушла с российского рынка из-за геополитической ситуации. Суммарная проектная мощность проданных заводов составляла 450 миллионов кирпичей в год.

Свои производства в России продал японский производитель автомобильного стекла AGC. Борский и Клинский стекольные заводы стали собственностью петербургского холдинга «Адамант».