Деньги 22 февраля 2024, 06:45 Крупнейший в России производитель автомобильного стекла перешел новому владельцу Японский производитель стекла AGC продал заводы в России холдингу «Адамант» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Борский и Клинский стекольные заводы перешли в собственность холдинга «Адамант» из Санкт-Петербурга. Японский производитель автомобильного стекла AGC продал свои российские активы, сообщил «Коммерсант».

Директор обоих предприятий Сергей Князев сообщил, что сделку провели 19 февраля. Европейское подразделение японского концерна AGC Glass Europe продало оба российских производства одним лотом петербургскому «Адамант» Игоря Лейтиса. Холдинг владел 50 предприятиями и 22 торговыми центрами, в том числе «Российской стекольной компанией».

Реклама

Борский стекольный завод считался крупнейшим в России производителем автомобильного стекла, а AGC — крупнейшим в мире. В марте 2022 года японский концерн прекратил инвестировать в страну и сократил поставки своей продукции. Сергей Князев заявил, что с тех пор предприятия стагнировали. По его словам, новый владелец разработал многолетний план развития.

Французская компания Danone продаст свое предприятие в Татарстане — «Вамин». Его передали под управление Росимущества.