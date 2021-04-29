Реальные доходы россиян упали с начала 2021 года

Реальные располагаемые доходы россиян снизились в первом квартале 2021 года. Показатель упал на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в своем докладе Росстат.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в первом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 3,6%», — заявили в документе.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы в среднем на одного человека составили 32 612 рублей в первом квартале. Такая сумма оказалась на 3% больше, чем была за аналогичный период 2020 года. К предыдущему кварталу реальные доходы снизились сразу на 26%.

Речь идет о доходах граждан с учетом вычета обязательных платежей и скорректированных на инфляцию. Росстат также пересмотрел динамику падения реальных доходов за 2020 год. Показатель снизили с 3,5% до 3%, поэтому в первом квартале 2020-го реальные доходы россиян увеличились на 1,3%. Изначальная оценка была 1%. Во втором квартале цифры упали на 7,5% (было 7,9%), в третьем — на 5% (5,3%), а в четвертом - на 0,9% (1,7%).