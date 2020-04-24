Количество долгов по микрокредитам выросло на 47%

В России на 47% выросло количество просроченных кредитов в микрофинансовых организациях. Россияне задолжали в сумме больше 50 миллиардов рублей.

Как сообщили ТАСС в бюро кредитных историй «Эквифакс», по 4,4 миллиона ссудам в МФО в конце марта платежи были просрочены больше чем на 90 дней. Но эксперты связывают это с тем, что россияне в принципе стали брать больше кредитов в микрофинансовых организациях. Если обратить внимание на долю просрочек среди всех займов в МФО, то она выросла только на 5,2%.

«За весь 2019 год рост просроченных кредитов был более или менее сопоставимым с ростом общего портфеля микрозаймов. Таким образом, доля потенциально проблемных кредитов за прошедший год не должна была сильно поменяться», — отметил директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства АКРА Сурен Асатуров.

Кроме того, на рост числа просрочек могло повлиять то, что МФО теперь реже продают контракты с задолженностями коллекторам и используют собственные службы по взысканию. Так что такие контракты просто впервые попали в статистику.

Руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин обратил внимание, что пока подсчитаны долги до конца марта. Большинство заемщиков в это время только начали сталкиваться с трудностями, поэтому отчетность за апрель–июнь будет более показательной. Тем более, что портрет типичного заемщика включает людей как раз тех отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за пандемии.