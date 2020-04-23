Коллекторы рассказали о росте числа обращений из-за кредитных каникул

Во время пандемии коронавируса у коллекторов прибавилось работы. Их клиенты пытаются взыскать долги с граждан, обратившихся за кредитными каникулами. Об этом «360» рассказал гендиректор коллекторского агентства АБК Дмитрий Теплицкий.

«В АБК мы наблюдаем увеличение объема работы, в том числе это связано с ростом обращений граждан за кредитными каникулами», — заявил он, добавив, что такие обращения рассматриваются «в индивидуальном порядке».

Агентство, по словам Теплицкого, «всегда идет навстречу людям, оказавшимся в трудном финансовом положении».

Из-за роста числа обращений коллекторы «будут активно внедрять инструменты автоматизации» — роботов, которые звонят клиентам с просроченной задолженностью, уверен глава АБК.

«В текущей ситуации польза от технологии особенно ощутима как для нас, так и для наших клиентов — они всегда могут дозвониться без ожидания на линии», — пояснил собеседник телеканала.

Также он рассказал, что неконтактные должники начали сами обращаться к коллекторам.

«Они сами выходят на связь с агентством, узнают возможные условия реструктуризации и детали последующей оплаты», — заявил Теплицкий.

Причин такого поведения он не назвал.

О том, что микрозаем под 1% в день оборачивается двойной переплатой уже через две недели, «360» разбирал в статье «Россиянам предлагают микрозаймы в 1% и меньше. В чем подвох?».