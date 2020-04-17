Россияне стали хуже платить по кредитам

Россияне ухудшили показатели обслуживания собственных долгов. Доля просроченных кредитов в марте существенно выросла почти по всем категориям заимствований.

Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Об этом сообщила газета «Известия».

Исходя из данных статистики НБКИ, в сегменте потребкредитования март оказался худшим за год с точки зрения платежной дисциплины. В этом сегменте доля долгов возросла до 22,5% от общего количества заимствований.

Немного лучше обстоят дела в сегменте кредиток, хотя и тут заметно ухудшение показателей, говорится в материале. Проштрафились и клиенты банков в сегменте автокредитования.

Такое положение эксперты связывают с экономической ситуацией и снижением доходов населения. Они предполагают, что в дальнейшем доля просрочки будет увеличиваться.

Во время пандемии коронавируса многие россияне столкнулись с финансовыми проблемами. В такой ситуации резко упал спрос на ипотеку, так как нет никакой стабильности. При этом продавцы и застройщики не начнут повышать цены, чтобы не остаться совсем без прибыли.