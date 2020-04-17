    17 апреля 2020, 03:34

    Россияне стали хуже платить по кредитам

    Валерия Шафирко

    Россияне ухудшили показатели обслуживания собственных долгов. Доля просроченных кредитов в марте существенно выросла почти по всем категориям заимствований.
    Россияне стали хуже платить по кредитам

    Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Об этом сообщила газета «Известия».

    Исходя из данных статистики НБКИ, в сегменте потребкредитования март оказался худшим за год с точки зрения платежной дисциплины. В этом сегменте доля долгов возросла до 22,5% от общего количества заимствований.

    Немного лучше обстоят дела в сегменте кредиток, хотя и тут заметно ухудшение показателей, говорится в материале. Проштрафились и клиенты банков в сегменте автокредитования.

    Такое положение эксперты связывают с экономической ситуацией и снижением доходов населения. Они предполагают, что в дальнейшем доля просрочки будет увеличиваться.

    Во время пандемии коронавируса многие россияне столкнулись с финансовыми проблемами. В такой ситуации резко упал спрос на ипотеку, так как нет никакой стабильности. При этом продавцы и застройщики не начнут повышать цены, чтобы не остаться совсем без прибыли.