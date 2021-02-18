Ключевую ставку станут повышать в России

Банк России анонсировал рост ключевой ставки до 5-6% с нынешних 4,25%. Сроки и темпы этого процесса будут зависеть от прогноза инфляции.

Центральный Банк России в 2021–2023 годах будет возвращаться к ставке 5-6% с сегодняшних 4,25%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции Ассоциации банков России, сообщил «ПРАЙМ».

Сроки и темпы повышения ставки будут зависеть от прогнозов инфляции, заметила Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась после ковидного кризиса благодаря мягкой монетарной политике государства в сочетании с пакетом антикризисных мер. Возможностей для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики она не видит.

Глава регулятора считает, что экономика может вернуться к докоронавирусному уровню уже к концу текущего года. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Международный валютный фонд призвал Банк России сделать ключевую ставку ниже 4%, так как на ускорение инфляции в России влияют разовые факторы.